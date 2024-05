A Campobasso il 25 e 26 maggio, torna il “Festival delle Erbe, sapienze antiche e nuovi stili di vita”

L’edizione di quest’anno, giunta alla numero tre, è in programma il prossimo weekend e si terrà presso il parco “E. De Filippo” nel quartiere San Giovanni, vista l’indisponibilità della Villa Comunale De Capoa, interessata ai lavori di riqualificazione.

Il festival, promosso dal Comune di Campobasso in collaborazione con l’Associazione “Il nostro Quartiere San Giovanni” propone una due giorni ricca di appuntamenti, con diversi incontri tematici sul mondo delle erbe e delle piante, coinvolgenti laboratori per grandi e bambini, un’area benessere per immergersi nel mondo delle discipline olistiche e naturali.

Nell’ambito della rassegna anche una mostra mercato con stand ed espositori di prodotti naturali ed a base di erbe, nonché un’area “Herb-food & beer” dove sarà possibile degustare piatti tematici con ingredienti a base di erbe.

L’evento sarà allietato da momenti musicali con Erika Petti Duo, nella serata di sabato, e con il duo Rosanna Fanzo e Daria Tanno, domenica sera.

Tutte le attività sono gratuite ed aperte a tutti (per l’area benessere sarà necessario prenotarsi).

Nella giornata di domenica, al Festival delle Erbe si affiancherà anche la tradizionale Festa di Primavera del quartiere San Giovanni, giunta quest’anno alla 24^ edizione, con ulteriori attività socio ricreative che contribuiranno a rendere ancora più attraente e stimolante la giornata, da passare in piena immersione “green” nel bellissimo scenario naturale del parco.