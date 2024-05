Calcio/ Delio Rossi nuovo allenatore del Campobasso?

Il dopo Pergolizzi è iniziato, il Presidente Rizzetta avrebbe contattato Delio Rossi, ex tecnico di Roma e Fiorentina per allenare i rossoblù in serie C.

Delio Rossi, 64 anni, avrebbe chiesto qualche giorno per dare una risposta avendo una proposta anche dall’ Arabia Saudita, ma Rossi non è l’unico nome per la panchina molisana: ci sono anche Capuano, tecnico del Taranto, Braglia tecnico del Gubbio e Bonazzoli ex del Lecco. Rizzetta, però vuole Rossi e sarebbe disposto ad accogliere tutte le sue richieste sia economiche che tecniche; solo in caso di rifiuto del tecnico riminese si andrebbe su altri profili.

Intanto, i rossoblù sfideranno la Cavese in trasferta il 1 giugno alle ore 21, l’andata e il ritorno il 6 Giugno

a Campobasso alle ore 16.00 gare valide per la semifinale di della poule scudetto.

