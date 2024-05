Campobasso/Linee urbane soppresse, intervengono i sindacati

La società SEAC, che gestisce il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano della città di Campobasso – si legge nella nota stampa dei sindacati Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Autoferro – fu costretta a ridurre il servizio ai cittadini per mancanza di autobus. Ci risulta – continuano le sigle sindacali – che sono arrivati sei autobus nuovi, due sono stati messi in funzione gli altri quattro sono fermi in deposito, si chiedono le motivazioni del mancato riprostino delle linee Urbane continuando a non garantire il servizio minimo ai cittadini.