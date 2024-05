Campobasso/ “Il Barocco, letterario e l’antico, tra storia e arte”, se ne parla all’Unimol

Il Barocco, letterario e l’antico, tra storia e arte; convegno di studi, lunedì 6 maggio, dalle ore 9.30 nell’Aula Magna di Ateneo a Campobasso.

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (S.U.S.e F.) dell’Università degli Studi del Molise promuove e organizza il convegno di studi dal titolo “Barocco” con l’idea di tracciare un’analisi interdisciplinare focalizzata sul Seicento.

Questo secolo, intriso di una molteplicità di inquietudini, si rivela una suggestiva specchiatura delle tensioni che contraddistinguono la nostra contemporaneità.

L’estetismo barocco, al di là della mera magnificenza superficiale, penetra nei recessi più profondi della psiche umana, svelandone i bisogni più profondi; l’immaginazione e la poetica della ‘maraviglia’ si riveleranno infatti come pilastri fondamentali per la ricerca e la comprensione dell’essenza umana moderna.

L’idea di una complessità intrinseca che permea le sfaccettature dell’esistenza rende il Seicento, sotto questo profilo, un secolo anticipatore della modernità. La nostra epoca, invero, trae molteplici ispirazioni e lezioni proprio da quella stagione storica, che si erge così non solo come un capitolo del passato, ma come un precursore del nostro tempo, intriso di suggestioni e motivazioni ancora rilevanti e attuali.