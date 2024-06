Campobasso, elezioni/ Autonomia differenziata, Marialuisa Forte: “Scelta contro il Mezzogiorno d’Italia”

Marialuisa Forte candidata Sindaca della coalizione progressista e del cantiere civico: “Il centrodestra ha spaccato l’Italia in due: da oggi per legge ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, piuttosto che dargli forza scelgono di penalizzare il Mezzogiorno d’Italia. È vergognoso e contro i valori e i principi fondamentali della nostra Costituzione. Meno risorse e meno sanità e servizi ai cittadini del Sud, del Molise, della città di Campobasso. Questa è l’azione messa in campo dal centrodestra italiano per soddisfare le richieste della Lega.

Al Sud serviva un piano straordinario di risorse ed interventi, il centrodestra ha scelto di operare tagli di risorse e servizi: scelta politicamente vergognosa perché rende più forte il nord Italia contro il Sud d’Italia. Serve una mobilitazione senza precedenti”.