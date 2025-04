Agnone trionfa ad Olio in Cattedra 2024-2025.Primo posto nella categoria MasterOil

Molise protagonista di “Olio in Cattedra 2024- 2025”. La Città dell’Olio di Agnone (IS) trionfa nel progetto educativo ideato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio per promuovere la cultura dell’olio e del paesaggio olivicolo nelle scuole elementari e superiori che quest’anno compie 20 anni.

Le classi 4-5 A dell’Istituto “I.O. D’Agnillo” si sono aggiudicate il primo posto con l’elaborato “A pranzo con EVO” per aver condotto un’accurata ricerca su tutta la produzione olearia del Molise, identificando le Dop presenti ma anche le piccole aziende a conduzione familiare, le tipologie di cultivar con riferimento al tradizionale “zirro” provvista di olio di famiglia. Il progetto proposto dagli studenti rappresenta un richiamo ai valori della comunità. Inoltre, le ricette realizzate, coniugando innovazione e tradizione, risultano facilmente replicabili e ben presentate attraverso il coinvolgimento della comunità.

Il tema di questa edizione di “Olio in Cattedra” era “Olio EVO: espressione di Comunità era “Olio EVO: espressione di Comunità”. Per la sezione MasterOil rivolta agli Istituti Alberghieri il focus era: “L’olio EVO per cucinare insieme”. È stato chiesto agli studenti di immaginare un corso di cucina in tre lezioni dedicato all’olio extra vergine d’oliva del territorio, volto a instaurare e promuovere un senso di comunità fra studenti e partecipanti.

“Olio in Cattedra è un progetto che non invecchia mai. Celebrare i suoi 20 anni significa riconoscere l’impegno costante delle Città dell’Olio nella formazione delle nuove generazioni – ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente dell’Associazione – Ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato con passione, gli insegnanti che si sono messi in gioco e i ragazzi che ci hanno restituito storie emozionanti. Riflettere sul significato delle Comunità dell’Olio è un modo per rafforzare il nostro legame con la terra, con la pace e con i valori della cooperazione. Ne abbiamo sempre più bisogno.”

“Desidero complimentarmi con alunni e insegnanti per l’entusiasmo e l’impegno che hanno dimostrato – ha detto Giovanni Di Matteo Coordinatore regionale delle Città dell’Olio del Molise – la scoperta di una coltura millenaria come quella dell’olivo, simbolo di pace e convivenza tra i popoli, rafforza il senso di comunità nei più giovani da cui dipende il nostro futuro. Anche noi adulti, però, dobbiamo continuare a fare la nostra parte, promuovendo al meglio le nostre eccellenze e il nostro paesaggio olivicolo, attraverso iniziative formative come questa, che fanno crescere nei giovanissimi la consapevolezza di essere custodi di un patrimonio di inestimabile valore”.

La premiazione di questa edizione di “Olio in Cattedra” si terrà, mercoledì 7 maggio alle ore 10.00 a Firenze, presso Palazzo Medici Riccardi nella Sala Luca Giordano.