Pietracatella/ Giornata mondiale del rifugiato 2024, oggi il documentario “Voci Narranti”

Si svolgerà giovedì 20 giugno 2024 la manifestazione per la giornata mondiale del rifugiato organizzata dal centro di accoglienza SAI di Pietracatella. L’Associazione “Dalla parte degli ultimi”, la Cooperativa Koinè e Shomer APS che gestiscono il centro di accoglienza per minori celebreranno a Pietracatella la Giornata Mondiale del Rifugiato 2024. Alle ore 18.00 ci sarà la presentazione del documentario di Diego Florio “Je Confie a toi”, il tutto presso il Centro di accoglienza in c.da Varnavea, zona Neviera. L’evento prevede in apertura i saluti del Sindaco Antonio Tomassone e della dott.ssa Raffaella Florio del Comune di Campobasso (Ente attuatore). A seguire l’introduzione dei responsabili della struttura su “Voci Narranti” ed il dibattito/presentazione con Diego Florio.

Diego Florio, molisano, laureato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma. Fa parte della Act, una compagnia teatrale e un laboratorio permanente di arti sceniche e di scrittura, nata con l’obiettivo di produrre spettacoli teatrali, opere letterarie e garantire laboratori di formazione artistica all’interno della nostra comunità. Ha lavorato come interprete con il maestro Walter Pagliaro per dieci anni, e viene diretto anche dai maestri Luca Ronconi, Paolo Magelli, Walter Manfrè, Giuseppe Emiliani. Nel 2012 è stato il protagonista della Tournèe negli Stati Uniti con lo spettacolo in lingua inglese “The Walker’s Autodafè” prodotto da Teatri Molisani e diretto da Stefano Sabelli. Diverse le esperienze in tv e al cinema.

“Per le nostre realtà associative, impegnate da decenni nel settore dell’Accoglienza e dell’Integrazione dei migranti e dal 2014 nell’attuazione di progetti del Sistema SAI (ex SPRAR), riproporre tale giornata rappresenta un momento significativo per promuovere e sensibilizzare le comunità e la società sulle politiche di asilo e sui valori dell’accoglienza e dell’inclusione. – dicono le associazioni che gestiscono il centro – Ogni anno la rete dei progetti aderenti al SAI sceglie un tema specifico per allineare le iniziative dell’intero territorio nazionale: il tema di quest’anno è “Voci Narranti”.

La Giornata Mondiale del Rifugiato ricorre è stata istituita dalle Organizzazioni delle Nazioni Unite nel 2000, in occasione del 50° Anniversario della firma della Convenzione di Ginevra sulla definizione di status di rifugiato.