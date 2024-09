Buon inizio anno scolastico dall’Anief a tutti i colleghi che oggi prendono servizio

Nell’imminenza dell’apertura dell’anno scolastico, la dirigenza regionale Anief Molise intende sottolineare la vicinanza del giovane, combattivo sindacato guidato da Marcello Pacifico, a tutti i lavoratori del comparto scuola.



“Colleghe, Colleghi carissimi,

desideriamo rivolgere a voi tutti, agli iscritti e ai non iscritti del Molise che prenderanno servizio il 2

settembre, i più sinceri auguri di buon lavoro per un nuovo anno scolastico sereno e maturo.

La situazione contingente non è facile. Per molti si profila lo spettro della mancata convocazione. Non

sarà un anno semplice, in considerazione delle problematiche ancora irrisolte, ma per le quali ci siamo

battuti con risultati importanti e continueremo a batterci. La fiducia che riponete in Aitef ci darà la forza

necessaria per affrontare con sempre maggiore convinzione e impegno le sfide a tappeto. Lo faremo

assieme, accomunati dal desiderio di realizzare una scuola degna di questo nome, per le studentesse e gli

studenti, per la dignità dei lavoratori, docenti e Ata, coinvolti.



Anief Molise continuerà ad essere con voi, nelle piccole grandi battaglie quotidiane che affronterete in

servizio, e continuerà a battersi per le questioni irrisolte, per tutelare docenti, ricercatori, personale Ata,

Dsga, lavoratori della scuola precari e di ruolo, per tutti i colleghi che ancora attendono una

convocazione, che aspettano un responso su concorsi, ricorsi, punteggi, corsi, diritti calpestati.

Non esitate a rivolgervi alle strutture territoriali di Campobasso, Isernia, Termoli, Bojano: con Anief al

vostro fianco sarà più agevole qualsiasi rivendicazione.



Proseguiremo la nostra battaglia non solo per giuste retribuzioni, sistema di formazione e reclutamento,

rivendicazioni salariali, ma anche per il riconoscimento del vostro ruolo sociale. Un ruolo fondamentale

in quanto la Scuola è ambiente di crescita sociale e culturale, leva di sviluppo per il nostro Paese.

Buon anno scolastico a tutti voi che prendete servizio, alle famiglie, agli studenti, che su voi faranno

affidamento. E ricordate: Voi avete un ruolo fondamentale nel disegnare il futuro del Molise e

dell’Italia!”.

Presidente Regionale Anief Molise Prof. Angelo Di Palma

Presidente Provinciale di Campobasso Prof.ssa Tiziana Cieri

Presidente provinciale di Isernia Prof. Paolo Aufiero