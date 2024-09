Fondo Valle Trigno: chiusura al traffico della galleria “Serre” (galleria di Pesche)

Lo scorso 29 agosto la struttura territoriale Anas del Molise ha trasmesso l’Ordinanza n.147/2024/CB, con la quale viene comunicata la chiusura al traffico della galleria “Serre” (galleria di Pesche) sulla SS 650 (Fondo Valle Trigno) per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata per l’adeguamento degli impianti tecnologici. La chiusura decorrerà da oggi 2 settembre 2024 fino al 28 febbraio 2025. Senza voler entrare nel merito dei lavori che saranno effettuati – sicuramente necessari e utili – devo tuttavia rimarcare la poca sensibilità mostrata nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Isernia e dei sindaci dei comuni interessati più o meno direttamente dagli effetti del provvedimento disposto.

Infatti, la chiusura al traffico di questo tratto della Trignina per un periodo così lungo e che riguarderà anche la prossima stagione invernale con disagi sicuramente maggiori, poteva essere decisa magari dopo aver sentito le istituzioni locali. Avremmo potuto almeno valutare eventuali soluzioni con meno disagi per gli automobilisti, in particolare per i lavoratori e gli studenti pendolari dell’Alto Molise che devono recarsi nel capoluogo di provincia tutti i giorni.

Questa mattina il gruppo consiliare del centro sinistra della Provincia di Isernia si riunirà proprio per fare una valutazione politica del provvedimento di chiusura della galleria “Serre” di Pesche.