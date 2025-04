“Ha tentato di allontanarsi dal parco con la mia bimba in braccio”, la denuncia a Roma

(Adnkronos) – Avrebbe preso in braccio una bimba di 5 anni e avrebbe poi tentato di allontanarsi con la piccola. A quanto apprende l'Adnkronos, sono in corso verifiche su un episodio denunciato da una donna secondo la quale il ragazzo dopo aver giocato con sua figlia in un parco in zona Marconi, a Roma, avrebbe tentato appunto di allontanarsi. L’uomo, un bengalese, vicino di casa della donna, già noto alle forze dell’ordine, all’arrivo dei carabinieri è stato identificato. La versione della donna è ora al vaglio dei carabinieri che invieranno un’informativa in procura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)