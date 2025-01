80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne. Riflessione a Palazzo San Giorgio

Sabato 1° febbraio 2025, ricorrono gli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne. Si tratta di uno dei momenti epocali che ha caratterizzato la storia dell’ultimo secolo del nostro Paese: la conquista di un diritto civile che diede finalmente alle donne la

facoltà di recarsi alle urne alla pari degli uomini, prima alle amministrative del 10 marzo 1946 e poi, momento ancor più significativo, il 2 giugno 1946, in occasione del referendum istituzionale per la scelta tra monarchia e repubblica.



Il voto alle donne in Italia è oggi dato per scontato, tuttavia si tratta di una conquista relativamente recente, frutto di battaglie e rivendicazioni. L’iter per il suffragio femminile fu infatti lungo e tortuoso e si concluse con il decreto del 1° febbraio 1945 che concedeva il voto attivo alle donne con più di 21 anni.



In occasione di questa data, che rappresenta una pietra miliare dei diritti civili, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Marialuisa Forte ha promosso per sabato 1° febbraio alle ore 10:30 l’evento dal titolo “Amministrative 1 febbraio 1945/ Amministrazione di Campobasso 1 febbraio 2025 – Voto alle donne”, un momento celebrativo e di riflessione presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio. Ai lavori interverranno la professoressa Simonetta Tassinari e la consigliera regionale Alessandra Salvatore. Sarà presentata anche la Consulta Femminile.