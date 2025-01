Proseguono a Campobasso i controlli straordinari del territorio disposti dalla Questura

Continuano i servizi straordinari sul territorio di Campobasso da parte della Questura. Anche nei giorni scorsi i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine provenienti da Pescara e a personale della Polizia Locale di Campobasso hanno attuato un dispositivo coordinato di controlli sia in ambito cittadino che lungo le principali arterie di collegamento con il Capoluogo.

Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 363 persone e controllati 237 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro poiché privo di assicurazione.

Nel corso dell’attività sono state controllate anche alcune sale scommesse presenti in città ed è stata posta particolare attenzione al pattugliamento delle aree maggiormente sensibili: in zona CEP, durante l’identificazione di un gruppo di giovani, gli Agenti hanno sequestrato un involucro contenente una dose di cocaina di cui uno dei ragazzi aveva cercato di disfarsi. Il possessore è stato segnalato alla Prefettura per la prevista sanzione amministrativa.

Inoltre all’interno del sottopasso ferroviario che collega la stazione di piazza Cuoco a via Novelli sono stati identificati alcuni stranieri, uno dei quali è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti circa la sua presenza sul territorio nazionale.