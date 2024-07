Termoli/Sorpreso a rubare gasolio da mezzi di un cantiere, arrestato 35enne

A conclusione di un tempestivo intervento e dei relativi immediati accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB) hanno tratto in arresto un 35 enne termolese, già titolare di precedenti penali e/o di polizia, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, previsto e punito dagli articoli 624 e 625 del Codice Penale.



I militari, nel corso di un servizio perlustrativo in orario serale, su richiesta di un privato cittadino alla locale Centrale Operativa che segnalava una presenza sospetta, intervenivano in un cantiere di Termoli e poiché notavano la recinzione forzata, si introducevano e constatavo la presenza del 35 enne che, alla loro vista, tentava di allontanarsi frettolosamente a piedi da un’area del cantiere dov’erano parcheggiati alcuni mezzi da lavoro pesanti.



Gli operanti pertanto lo raggiungevano e lo bloccavano constatando che emanava un forte odore di gasolio di cui erano chiaramente intrisi anche i suoi abiti, inoltre, a poca distanza dal luogo venivano rinvenute n.3 taniche contenenti il gasolio asportato

insieme ad un tubo in gomma utilizzato per compiere l’azione delittuosa. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, ad eccezione del gasolio che veniva restituito al proprietario del cantiere.

Il malfattore veniva, invece, tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB). Nel corso della successiva udienza dinanzi al competente Giudice per le Indagini Preliminari, l’arresto veniva convalidato poiché legittimamente effettuato e a carico dell’uomo veniva confermata la misura degli arresti domiciliari presso il comune di residenza.