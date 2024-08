Nuoto/ L’H2O Sport schiera le sue frecce ai tricolori di categoria di Roma

L’H 2 O Sport è pronta al grande appuntamento tricolore. La società del presidente Tucci si presenta al Foro Italico di Roma con diverse cartucce da poter sfruttare ed è decisa a vendere cara la pelle per portare a casa risultati di rilievo. Fino al 9 agosto saranno impegnati le categorie juniores e cadetti, dal 10 al 12 sarà invece la volta di Ragazzi e Senior. Vediamo nel dettaglio i nomi e le gare in cui saranno impegnati gli atleti biancorossi guidati dai tecnici Michele Mucci, Paolo Di Lullo e Giorgio Petrella.

Tra gli junior Alessia Angelicola (2008) sarà impegnata nelle tre distanze dello stile libero: 50, 100 e 200 metri. Appuntamento tricolore anche per Sofia Cavina (2008) che si disimpegnerà sulla distanza dei 50 stile libero.

Infine sono due le gare che vedranno in vasca Sofia Silvaroli. Per la classe 2008 biancorossa sono in programma i 100 e i 200 rana con speranze di raggiungere la finale in almeno una delle due gare.

Tra la categoria Senior sarà ai blocchi di partenza Luca Angelilli nei 100 rana. Il nuotatore biancorosso, capitano della squadra, ha più volte dimostrato le sue grandi qualità in acqua ed è pronto a regalare qualche altra gioia.

Nella categoria ragazzi Lorena Visan sarà impegnata nei 100 farfalla, 100 dorso e 50 stile libero. Nicole Santorelli (classe 2010) è pronta a giocarsi le sue chance di medaglia nel dorso, impegnata sia nei 100 che nei 200 dorso.