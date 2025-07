La Polizia di Stato della Questura di Campobasso intensifica l’azione di contrasto dei reati sul territorio

Nelle ultime settimane, la Polizia di Stato di Campobasso ha intensificato le attività di prevenzione nell’ambito della pubblica sicurezza, adottando una serie di misure volte a contrastare reati di vario genere, in particolare quelli di natura predatoria e contro la persona.

Grazie all’attività della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, sono stati emessi 12 provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di soggetti con precedenti penali a carico, autori di condotte caratterizzate da segni di progressione criminosa. Con tali misure è stato intimato loro di astenersi dalla commissione di ulteriori illeciti, pena l’irrogazione di sanzioni più severe.

Sono stati emessi inoltre 6 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno in alcuni comuni della provincia nei confronti di altrettanti individui con precedenti penali o di polizia, rintracciati in località distanti dalla propria residenza senza una valida giustificazione.

Per contrastare invece comportamenti violenti attuati nei centri abitati e connessi al fenomeno della “mala movida”, sono stati emessi 3 D.A.C.ur (divieto di accesso ai centri urbani) finalizzati ad impedire l’accesso a determinati esercizi pubblici o lo stazionamento nelle aree adiacenti per un periodo prestabilito, riducendo i rischi di episodi di violenza e disturbo della quiete pubblica.

Infine, sono stati avviati 6 procedimenti di Daspo “fuori contesto” nei confronti di soggetti già denunciati o condannati per reati specifici quali spaccio, possesso di armi, reati contro il patrimonio o la persona, attraverso i quali viene impedito agli stessi l’accesso alle manifestazioni sportive.

L’intensificazione dei controlli e dell’azione di contrasto ha consentito di circoscrivere gli sporadici episodi violenti e di intervenire con tempestività, individuando gli autori. Attraverso l’applicazione costante delle misure di prevenzione si riescono ad ottenere risultati immediati che permettono di rassicurare i cittadini.