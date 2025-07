Giro del Molise in bici, una nuova sfida per diffondere la cultura paralimpica

Straordinaria iniziativa siglata da CIP ed INAIL Molise per promuovere l’attività sportiva paralimpica. L’atleta Luigi Cantoro, già noto per il suo tour in bici nel Basso Molise lo scorso anno, torna in sella per nuove tappe, affiancato quotidianamente da altri colleghi e da uno staff di professionisti!

Tra i paesaggi mozzafiato della regione, dal 4 all’11 luglio 2025, verranno percorsi 600 km. 70 km circa al giorno con partenza ed arrivo in 8 comuni. Il via dal Municipio di Isernia, alle ore 10.00, per poi toccare nelle successive tappe Frosolone, Riccia, Bonefro, Montenero di Bisaccia, Fossalto, Capracotta e Cerro al Volturno. Poi il rientro nella cittadina di provincia pentra.

Ad ogni sosta previsto un confronto con amministratori e cittadini per divulgare la cultura dello sport e delle buone pratiche legate agli stili di vita.