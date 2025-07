FINAL FOUR Scudetto Bocce: a Campobasso, Vigasio, De Sanctis Roma e Castelfidardo campioni d’Italia

A Campobasso e in Molise le Final Scudetto di bocce: Vigasio (serie A maschile), De Sanctis Roma (femminile) e Castelfidardo (juniores) campioni d’Italia

I veneti della Creative Vigasio (Serie A maschile), i marchigiani del Castelfidardo (Campionato Italiano per Società Juniores) e la Sandro De Sanctis Roma (Campionato per Società Femminile) sono le società regine della Raffa 2025.

Le tre squadre hanno vinto lo scudetto nelle rispettive categorie, al termine delle Final Four tricolori di Campobasso, organizzate dalla FIB Molise con tutto lo staff guidato dal presidente Giuseppe Formato.

Il fine settimana è stato chiuso dalla finalissima della serie A maschile, che ha visto la Creative Vigasio conquistare il titolo tricolore, battendo per 5-0 i milanesi della MPFiltri Caccialanza, che nella regular season aveva ottenuto il primo posto in classifica. Per i lombardi è la terza finale scudetto consecutiva persa, due anni fa a San Giovanni in Persiceto, l’anno scorso e quest’anno a Campobasso.

A vincere il titolo italiano di società sono stati gli atleti Andrea Bellelli, Gianluca Formicone, Gaetano Miloro, Alfonso Nanni, Davide Paolucci, diretti dal tecnico Massimo Nicolini coi dirigenti accompagnatori Marco Mannino e Franco Pighi.

Medaglie di bronzo per le società Sant’Angelo Montegrillo Perugia (campioni uscenti) e Kennedy Nola.

Lo scudetto del Campionato di Promozione per Società Femminile 2025 se lo aggiudica la Sandro De Sanctis Roma. Nella finalissima, le romane hanno superato le sarde della società Serramanna per 5-3.

A laurearsi campionesse d’Italia sono state Sanela Urbano, Alessia Pellegrini, Lavinia Sciamanna, Annachiara Lazzarini, Romina Tufi, Francesca Matera, Maria D’Onofri, sotto la guida tecnica di Maurizio Massimi con la dirigente accompagnatrice Francesca Di Folco.

Medaglie di bronzo nel campionato femminile: la Catanzarese e Miami Srl Morrovalle.

Le finali di Campobasso hanno visto anche la competizione tricolore juniores, vinta dalla società Castelfidardo sulla Martanese. I giovani marchigiani hanno dato vita a una finale scudetto appassionante. 5-3 il risultato finale contro la società pugliese.

I neo-campioni d’Italia juniores sono Tommaso Biagioli, Federico Manuelli, Nicolò Caimmi, Alex Raggi, Nicola Principi, seguiti dal dirigente Roberto Biagioli e dall’allenatore Marco Caimmi.

Medaglie di bronzo per Canottieri Flora Cremona e Città di Spoleto.

A seguire l’intera manifestazione, Roberto Favre, già vicepresidente vicario, presidente ad interim della Federbocce, dopo l’elezione dell’ormai ex Presidente Marco Giunio De Sanctis al vertice del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Inoltre, erano presenti, oltre il padrone di casa Giuseppe Formato (Presidente FIB Molise), il Segretario Generale Riccardo Milana ed i consiglieri federali Flavio Stani, Francesca Di Folco, Corrado Tecchi.

Hanno assistito alla kermesse tricolore anche i presidenti regionali FIB Gianluca Simoncini (Marche), Angela Laguardia (Basilicata), Vincenzo Santucci (Lazio), Umbro Brutti (Umbria) e il presidente della Confederazione Europea Raffa (CER), Moreno Rosati.

Nel corso del fine settimana, presenti il presidente del CONI Molise, Benito Suliani; la presidente del CIP Molise, Donatella Perrella; la componente di Giunta CONI Molise, Gabriella Di Berardo; l’assessore comunale Mimmo Maio; il consigliere comunale con delega allo Sport, Luca Praitano; il consigliere provinciale Antonio Tomassone; i sindaci di Riccia (Pietro Testa), Castelpetroso (Giammarco De Filippis), Frosolone (Pasquale De Lisio), Torella del Sannio (Gianni Meffe); il vice-sindaco di Ripalimosani, Angelo Piano.

Presente la FIB Molise al gran completo con il vice-presidente Pasquale Mangione, i consiglieri Mario Perrella, Riccardo Forte, Franco Colavecchia, Alessandra Palladino; i delegati provinciali Antonio Di Tota e Gregorio Valente con tutto lo staff organizzativo.

Una sintesi della kermesse tricolore andrà in onda su RaiSport al canale 58 del Digitale Terrestre.

“Le Final Four Scudetto 2025 della Raffa di Campobasso si sono chiuse nel modo migliore, un grande spot per il nostro movimento – ha affermato il presidente ad interim della FIB, Roberto Favre – Abbiamo visto l’Alto Livello, ma la disciplina boccistica è anche inclusione e sociale. Bisogna continuare su questa strada, sfruttando al meglio questi tipi di impianti che permettono la riuscita di grandi eventi come questo. Faccio i complimenti al presidente FIB Molise, Giuseppe Formato, per aver ancora una volta organizzato al meglio un evento di questa portata e le istituzioni locali, sempre presenti e sensibili nel sostenere le nostre iniziative. La loro vicinanza conferma quanto sia importante il legame tra territorio e movimento sportivo. Sicuramente torneremo in Molise in futuro per le più importanti manifestazioni federali”.

“Il ringraziamento va all’ex presidente Marco Giunio De Sanctis, ora presidente del CIP, e al Consiglio Federale per la continua fiducia che ripongono nella FIB Molise – ha commentato il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato (Delegato Provinciale CONI Campobasso e componente di Giunta CIP Molise) – Sul territorio cerchiamo di mettere in pratica ciò che ci arriva dal vertice. Campobasso e il Molise, per ospitalità ed entusiasmo, si confermano territori per i più grandi e importanti eventi. Abbiamo giocato a Campobasso, Ripalimosani, Riccia, Castelpetroso e Frosolone, per portare il circus boccistico su tutto il territorio regionale, perché ogni singolo circolo bocciofilo rappresenta in pieno il nostro movimento e nelle cittadine più piccole è sempre un privilegio, oltreché un onore, ospitare incontri dei massimi livelli sportivi. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno lavorato, nell’ultimo mese, per la realizzazione della più importante manifestazione boccistica per il secondo anno consecutivo a Campobasso e in Molise. E un ringraziamento particolare al mio papà Raffaele, che aveva iniziato, con grande entusiasmo come sempre, l’organizzazione di questa manifestazione federale, prima della sua scomparsa”.