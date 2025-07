ASREM/Chirurgia generale all’Ospedale di Termoli: pubblicata graduatoria per scelta del nuovo Direttore

Si è conclusa la procedura dell’ASReM legata alla scelta del nuovo Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale al P.O. San Timoteo di Termoli. È stata, infatti, pubblicata la graduatoria dei candidati, dall’alto profilo professionale, che hanno partecipato all’avviso pubblico per guidare la SC lasciata, pochi mesi fa, dal dott. Angelo Ferrara, costretto, a malincuore, ad abbandonare il nosocomio della cittadina adriatica per motivi personali. Nei prossimi giorni la firma del contratto, poi si tornerà a puntare su interventi specialistici d’eccellenza, compresa la chirurgia mini-invasiva, e quindi robotica, nella previsione di ridurre la mobilità passiva e di costituire, inoltre, una equipe ‘itinerante’, in grado di potersi spostare, se necessario, nei diversi presidi del territorio regionale.

“Non smetteremo mai di lavorare per consentire alla sanità molisana di crescere – ha sottolineato il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – Continueremo a puntare su figure professionali di spessore e cercheremo di potenziare costantemente i nostri servizi”.

La graduatoria vede nei primi 3 posti: il dott. Valerio Caracino, seguito dal dott. Massimo Ippoliti e dal dott. Maurizio Mastrorilli.