Petrella Tifernina: restaurata la cappellina dedicata a Santa Filomena

Martedì 01 luglio si è reso omaggio a Santa Filomena con un momento di preghiera davanti alla cappella a lei dedicata, risalente al 1826 e intitolata anche a San Francesco di Paola. Una cappellina situata a pochi chilometri dal borgo di Petrella Tifernina.

Un sentito ringraziamento a Pasqualino Ricci per il recente lavoro di restauro interno, realizzato con grande impegno nonostante il sole cocente, e al vice parroco Don Emmanuel per la sua presenza e guida spirituale.

“Grazie di cuore anche a tutti i partecipanti che hanno condiviso con noi questo momento di fede e devozione. Affidiamo a Santa Filomena, protettrice dei bambini, i tanti neonati di quest’anno nel nostro piccolo comune. Che lei continui a vegliare su di loro e sulle nostre famiglie”, così il sindaco Alessandro Amoroso.

Un evento partecipato dalla popolazione, che si è recata sul posto per una preghiera comunitaria , per poi tornare in paese con una fiaccolata. Una ulteriore conferma di fede e devozione popolare ancora viva tramandata dai nostri avi.