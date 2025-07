Campobasso/Scuole primarie anno 2025-2026: aperte iscrizioni on line per trasporto scolastico

Sono aperte dal1 luglio 2025, le iscrizioni online al servizio di Trasporto Scolastico per le scuole primarie, anno scolastico 2025/2026.



Gli utenti interessati possono accedere al portale all’indirizzo:

http://campobasso.simeal.it/sicare/benvenuto.php selezionare le opzioni di identificazione richieste e seguire le istruzioni riportate nella sezione “Nuova domanda per i Servizi Scolastici” del gestionale SIMEAL.



La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e inviata al Servizio Pubblica Istruzione, che provvederà a verificarne i requisiti per l’accettazione.



In caso di esito positivo, il richiedente riceverà conferma e dovrà procedere al pagamento della quota di compartecipazione assegnata, condizione necessaria per il rilascio del tesserino di viaggio per l’a.s. 2025/2026.



Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il circuito pagoPA, utilizzando la funzione “EFFETTUA UN PAGAMENTO” presente nel gestionale SIMEAL.



È possibile pagare online, direttamente sul portale oppure generando l’Avviso di Pagamento in formato PDF e presentandolo presso qualsiasi ufficio postale o tabaccheria abilitata.