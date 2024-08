Sindaco Forte: Rinnovo alla Regione l’appello per misure urgenti per contenimento emergenza cinghiali

Già dai primi giorni del mio insediamento a Palazzo San Giorgio mi sono fatta carico, interessando formalmente la Regione Molise, delle preoccupazioni, che condivido, manifestate dai cittadini campobassani, che, sempre più spesso, si imbattono, anche in pieno centro urbano, in branchi di cinghiali.



Dopo averlo fatto ufficialmente e formalmente anche nelle ultime ore, rinnovo pubblicamente l’appello affinché la Regione Molise adotti d’urgenza misure di contenimento di un fenomeno che è obiettivamente uscito fuori controllo, al punto tale da rappresentare, oltre che una piaga per agricoltori ed allevatori ed un costo enorme per la collettività (in termini di indennizzi e risarcimenti), un pericolo per la pubblica incolumità.



Dal canto suo, l’Amministrazione comunale, che mi onoro di guidare, fornirà alla Regione la massima collaborazione possibile.