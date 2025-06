Agnone/ Incontro con la comunità per illustrare le funzionalità dello strumento digitale ed aiutare gli utenti ad effettuare il primo accesso

Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 è un punto unico di accesso ai dati e documenti digitali di tipo

sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito, riferiti a prestazioni erogate

dal Servizio Sanitario Nazionale – SSN e da strutture sanitarie private, entro cinque giorni dalla

prestazione.

Attraverso il FSE ogni cittadino può consultare la propria storia sanitaria, condividendola con i

professionisti del settore per garantire un servizio più efficace ed efficiente.

Per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico bisogna essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale

o al Servizio Sanitario Assistenza Naviganti, cliccare sul link dedicato al FSE presente sul sito

istituzionale della Regione Molise o dell’ASReM, ed essere in possesso di SPID, o di Carta d’Identità

Elettronica (CIE), o ancora di Tessera Sanitaria/Carta Nazione dei Servizi (CNS).

Per rimarcare l’importanza dell’utilizzo del FSE e per aiutare i cittadini nel primo accesso al

medesimo strumento, è stato fissato un incontro per giovedì 26 giugno, alle 17e30, nella sala

consiliare del Comune di Agnone.

Interverranno il sindaco, Daniele Saia, e rappresentanti di ASReM e di Molise Dati.

La cittadinanza è invitata a partecipare.