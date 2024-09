Fise Molise – Due giovani molisane alla finale nazionale Horses Riviera Resort

Due giovani amazzoni molisane alla finale nazionale Horses Riviera Resort, tra più di mille partecipanti da tutta Italia.

Si tratta di due allieve della Ippoform Campobasso Equitazione, Flaminia Ruscitto su K’S Choise e Maria Giulia Iocca su Kamaraton, che hanno conquistato il podio rispettivamente al primo e al terzo posto nella finale regionale del Progetto Sport disputata a Pontelatone (CE) tra cavalieri e amazzoni di Campania e Molise.

La Fise Molise non può che esprimere orgoglio e soddisfazione per questo risultato, augurando alle due allieve un grande in bocca al lupo per la finale nazionale, della manifestazione di interesse federale, che si terrà a San Giovanni in Marignano dal 3 al 6 ottobre prossimi.