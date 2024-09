Romanic@mente in Cammino – Chiese Aperte: Campolieto ospita la sesta tappa

Il tour è l’occasione non solo per avere informazioni sulle chiese che costituiscono il Cammino, ma anche per poter gustare i prodotti del territorio nel concetto del turismo di convivialità e di comunità che sono gli elementi portanti di Romanic@mente in Cammino.



Prosegue con sempre più attenzione e soddisfazione degli organizzatori il progetto Chiese aperte. Dopo Limosano, Matrice, Sant’Angelo Limosano Montagano, Campobasso, sarà Campolieto ad ospitare la sesta tappa, sabato 28 settembre in occasione della visita ufficiale

di S.E. Mons Biagio Colaianni.



Programma:

Ore 15,30 visita guidata alla chiesa San Michele arcangelo e centro storico

Ore 16,45 accoglienza in Piazza Monastero di S.E. Mons Biagio Colaianni. Visita al Centro

di Recupero psicosociale Dialogo.

Tour verso la chiesa madre

Ore 18,00 Celebrazione della S. messa

Ore 19.00 processione in onore di San Matteo



A fine ottobre a Petrella Tifernina ci sarà l’ultimo incontro del Tour Chiese Aperte in occasione dell’incontro per la presentazione dei lavori realizzati con un progetto ministeriale sull’accessibilità cognitiva dell’Associazione San Giorgio martire.