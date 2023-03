Calcio/ Coppa Italia Nazionale :Formia-Campobasso1919 1-2

Coppa Italia Nazionale: Formia-Campobasso1919 1-2

Arbitro Bissolo di Legnago. Marcatori:al 23′ Tizzani, al 54 ‘ Ripa, al 57’ Durazzo.

Si gioca la partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Nazionale. La partita comincia i laziali in attacco e al 5′ minuto tiro di Durazzo, ma Di Rienzo blocca la palla.

Al 23′ i rossoblu in vantaggio:errore della difesa locale e Tizzani segna l1 a 0 in favore degli ospiti. Al 35′ punizione per i laziali, batte Cesani, ma Di Rienzo riesce a respingere la minaccia. Al 43′ il Formia reclama un calcio di rigore per un contatto in area rossoblù tra Sabatino e Guia, ma per l arbitro è tutto regolare. Finisce così il primo tempo con i rossoblu che vanno a riposo in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo al 50′ tiro di Cesani, ma Di Rienzo blocca la sfera. Al 54′ Ripa realizza il 2 a 0 in favore degli ospiti, ma al 57′ Durazzo accorcia le distanze per la propria squadra. Siamo sul 2 a 1 in favore dei Molisani.

Al 70′ azione dei locali, ma la difesa rossoblù fa buona guardia. All ’80’ azione dei locali con il tiro di Durazzo, ma Di Rienzo è bravo a sventare la minaccia.

Finisce così la partita con i rossoblù in vantaggio per 2-1,facendo un passo avanti per il passaggio del turno, in attesa della partita di ritorno che si svolgerà a Campobasso.

Arnaldo Angiolillo