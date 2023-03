Gemelli Molise: Le volontarie dell’Associazione IRIS invadono con sorrisi uffici, corsie e stanze di degenza

Nel giorno della festa della donna le volontarie dell’Associazione IRIS , come ogni anno in questa ricorrenza, hanno “invaso” con un sorriso uffici, corsie e stanze di degenza del Gemelli Molise di Campobasso nell’intento di condividere questa giornata con tutte le donne, soprattutto con quelle che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà. Un semplice gesto per trasmettere un momento di allegria e spensieratezza per dimenticare per qualche istante i problemi che si vivono ogni giorno, in particolare quando ci si trova a lottare contro la malattia, il gruppo di volontari da diversi anni q si occupa in città di dare assistenza e supporto agli ammalati di tumore e ai loro familiari.