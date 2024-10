Balotelli torna in Serie A, ufficiale l’accordo con il Genoa: “Vedrete se ho il fuoco dentro”

(Adnkronos) –

Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, 34 anni, ha firmato il contratto che lo legherà al Grifone fino a giugno 2025. Balotelli torna in Italia dopo quattro anni: la sua ultima squadra era stata il Monza, prima aveva vestito le maglie di Inter, Milan e Brescia. In carriera SuperMario ha vinto nove titoli con le squadre di appartenenza, laureandosi, con la Nazionale italiana, capocannoniere e vice campione all’Europeo 2012. "Benvenuto a Genova, Super Mario", ha scritto sui propri profili social il club rossoblù. "Sinceramente non ho molta voglia di parlare, ma di giocare. Spero che sarò pronto presto”, sono state le sue prime parole da nuovo attaccante del Genoa, “se ho il fuoco dentro? Lo vedrete”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)