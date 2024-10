Gravina (M5S) critico sul turnover ridotto deciso dal governo Meloni: manovra che indebolisce i servizi pubblici e apre alla privatizzazione

Il Comitato Enti Locali del Movimento 5 Stelle esprime forte preoccupazione per le conseguenze della nuova Legge di Bilancio proposta dal governo Meloni, che prevede un turnover limitato al 75% dei dipendenti pubblici in uscita. «Questo provvedimento colpirà duramente Comuni, Province e Regioni, con pesanti ricadute su settori strategici come la protezione civile, i servizi sociali, gli uffici tecnici, gli asili nido e le scuole materne», afferma Roberto Gravina, consigliere regionale del M5S in Molise e coordinatore nazionale del Comitato. «Si tratta di servizi essenziali che già oggi operano con organici ridotti e che, con questi nuovi limiti, rischiano di non essere più in grado di garantire la stessa qualità ed efficacia di risposta ai bisogni del territorio».

«Ridurre ulteriormente le risorse umane disponibili – prosegue Gravina – significa non solo indebolire la capacità operativa di settori chiave per la sicurezza e il benessere dei cittadini, ma anche ignorare la necessità di un ringiovanimento del capitale umano nella pubblica amministrazione. Questo approccio non fa altro che accentuare una carenza di personale che ostacola gravemente la gestione e l’efficienza dei servizi».

Il Movimento 5 Stelle, in sede europea, aveva chiesto di escludere le spese per i servizi essenziali dai vincoli di bilancio, consapevole dell’importanza di investire nel benessere delle comunità. «È deludente constatare che il governo non abbia voluto prendere in considerazione questa proposta – sottolinea Gravina – preferendo una logica di austerità che colpisce direttamente i cittadini e limita l’autonomia organizzativa degli enti locali, sancita dalla nostra Costituzione».

Queste scelte rischiano di aprire la strada a una crescente privatizzazione dei servizi pubblici. «Limitare le assunzioni e non gli appalti favorisce il precariato e alimenta il profitto degli intermediari, a scapito dell’efficienza e della qualità dei servizi pubblici», conclude Gravina.