L’ attore sarebbe dovuto tornare in Molise il prossimo 23 febbraio per uno spettacolo al teatro del Loto di Ferrazzano. Casacalenda, suo paese d’origine, nel 2016 gli aveva assegnato la cittadinanza onoraria. Bucci da alcuni anni risiedeva a Passoscuro, sul litorale romano. Quasi cento i film in cui ha recitato, conosciuto al grande pubblico soprattutto per l’interpretazione di Ligabue e per il personaggio di Don Bastiano nel Il Marchese del Grillo.