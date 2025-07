“BASSI MAESTRO ed ENSI infiammano Guglionesi: arriva Borgo Dipinto 2025”

Due giorni di musica, arte e teatro tra i vicoli del centro storico di Guglionesi, con Bassi Maestro

ed Ensi come protagonisti assoluti. È questo il cuore pulsante della IV edizione di Borgo Dipinto,

l’evento organizzato dalla Pro Loco Colleniso con il patrocinio del Comune di Guglionesi.

Un appuntamento unico nel suo genere: una mostra artistica collettiva a cielo aperto, affiancata

da live di artisti nazionali, spettacoli teatrali e convegni, che trasformeranno il borgo molisano in

un palcoscenico diffuso.

Il 18 luglio salirà sul palco principale Bassi Maestro, vera leggenda del rap italiano, per un set

imperdibile tra classici del genere e nuove produzioni.

Il 19 luglio, tocca invece a Ensi, tra i più grandi freestyler d’Italia, con uno show carico di potenza

lirica e tecnica.

PROGRAMMA IN BREVE

📍 18 luglio

 Ore 19:00 – Il Salottino: convegno d’apertura

 Ore 20:30 – Il Salottino: Andrea Del Vescovo Quartet (jazz)

 Ore 22:00 – Largo Gianni: Rumba de Bodas (funk/soul/latin/cumbia)

 Ore 23:30 – Main Stage: Bassi Maestro – (dj set hip-hop)

📍 19 luglio

 Ore 19:00 – Il Salottino: Convegno ed introduzione artistica

 Ore 20:30 – Il Salottino: Lunanzio con lo spettacolo teatrale “Quid Ridet?”

 Ore 22:00 – Main Stage: Klaus Noir (rap/metal/ dark ambient e cinematic sound)

 Ore 23:00 – Main Stage: Ensi – (live)

 Largo Gianni: Mefisto Brass – (sound system ad energia polmonare)

🖼 ESPONI LE TUE OPERE!

Borgo Dipinto è arte libera e partecipata: tutti possono esporre le proprie opere gratuitamente,

tra le strade del borgo trasformato in galleria.

Iscrizioni aperte fino al 7 luglio 2025 per artisti visivi di ogni tipo (pittura, fotografia, illustrazione, scultura). Info e dettagli al link: https://www.prolococollenisoguglionesi.com/borgo-dipinto-2025