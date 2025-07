“SI, ma verso dove?”: Al via all’Estate Ragazzi 2025

SÍ! MA VERSO DOVE? È lo slogan che ha dato il via all’Estate Ragazzi 2025 del mese di luglio della Diocesi di Campobasso-Bojano. Appuntamento ormai consueto, da più di un decennio, per la porzione più preziosa e più delicata delle nostre comunità: i bambini e i ragazzi.

Una settimana di giochi, canti, storie, laboratori, uscite, progettata quest’anno nella cornice narrativa della storia di Pino Puglisi, un testimone della fede e martire della giustizia del nostro tempo.

Si parte con la Parrocchia della Chiesa di Sant’Antonio Abate in Campobasso (I settimana), poi si prosegue con le Parrocchie di San Pietro e quella di San Paolo in Campobasso e le Parrocchie di San Giovanni in Galdo e Campodipietra (II settimana), si conclude con la Parrocchia di San Giuseppe artigiano in Campobasso e le Parrocchie di Petrella Tifernina e di Riccia (III settimana).

Una settimana estiva, speciale, ideata e coordinata dall’Équipe diocesana di Pastorale Giovanile diretta da don Francesco Labarile, e progettata dalle singole comunità parrocchiali all’ombra del campanile per vivere felici in cortile!