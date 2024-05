Una notizia dolorosa.

La ragazza che aveva documentato la sua battaglia contro un cancro terminale a milioni di persone, è morta a 26 anni.

Creatrice di video, lavorava come maestra d’asilo in Florida; se ne è andata dopo essersi battuta contro un cancro al colon, come ha confermato il suo fidanzato.

La notizia pubblicata da People, è contenuta in una dichiarazione ufficiale.