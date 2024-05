Campobasso, elezioni/ Presentata la lista di Fratelli d’Italia, De Benedittis: “Conseguirà un ottimo risultato”

“Last but not least”: è l’ultimo partito a presentare pubblicamente la lista, ma non è certo ultimo per importanza. E’ certamente una lista omogenea con amministratori in carica, ex-amministratori e nomi nuovi; i 32 candidati di Fratelli d’Italia si pongono all’attenzione della cittadinanza e non nascondono propositi ambiziosi in vista delle elezioni comunali di Campobasso dei giorni 8 e 9 giugno prossimi.

Stamattina la presentazione, presso la sede del comitato elettorale del candidato sindaco Aldo De Benedittis, in Via Mazzini a Campobasso.

Francesco Roberti

E proprio il candidato sindaco del centro destra ha espresso parole di apprezzamento: “Conseguirà un ottimo risultato”. Tanti i politici presenti all’evento, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a quello della Regione Molise, Francesco Roberti; poi i parlamentari Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta, il coordinatore regionale del partito, Filoteo Di Sandro, il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, l’assessore regionale Michele Iorio, il consigliere regionale, Armandino D’Egidio e i candidati molisani alle Europee, Mariangela Di Biase e Nicola D’Ambrosio.

Un tempo si diceva che gli abruzzesi erano i nostri ‘cugini’ e in un certo senso questo legame, oltre all’affinità nel solco della cultura e tradizioni, ha trovato conferma nelle parole del presidente Marsilio; lo stesso ha evidenziato come vi sia già un dialogo stretto a livello istituzionale (ha citato come esempio il patto territoriale per lo sviluppo di politiche di vasta area) tra le due regioni confinanti e come un sodalizio ancora più stretto, che comprenda naturalmente anche la città di Campobasso, non potrà far altro che portare benefici soprattutto nelle istanze verso la Comunità Europea, dove i candidati abruzzesi e molisani alle europee potranno portare le richieste provenienti dal territorio idealmente ‘allargato’.

Sulla campagna elettorale ha parlato il candidato sindaco De Benedittis.

Filoteo Di Sandro

“Ho impostato tutto sul rapporto diretto con gli elettori, con il porta a porta e guardandoci negli occhi. I nostri avversari ci vogliono attaccare, ma noi non risponderemo; sappiamo di essere in vantaggio e questo vantaggio lo porteremo fino alla fine”.

La coesione di coalizione è stata ribadita dal presidente Roberti, che ha sottolineato come si sia presa una decisione unitaria e come De Benedittis faccia sintesi tra le varie posizioni perché “è una persona moderata, tesa all’ascolto e a disposizione dei cittadini; è questa la politica che vogliamo e che continueremo a sostenere”.