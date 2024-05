Elly Schlein a Campobasso: Marialuisa sarà sindaca di questa città

Che meraviglia, sono felice. Ci tenevo ad essere qui per portare il mio contributo a questa bella campagna elettorale e per portarvi un messaggio da parte di tutta la comunità democratica nazionale. Il messaggio è molto semplice: vogliamo insieme a voi Marialuisa sindaca di questa città.

Ringrazio tutte le candidate e i canditati della lista del Partito Democratico che stanno mettendo passione, impegno e competenza in questa sfida e voglio ringraziare anche tutte le altre liste che appoggiano Marialuisa. Uniti siamo più forti”.

In un mercato coperto pieno di gente, Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, ha dato la carica alla candidata sindaca della coalizione progressista Marialuisa Forte emozionata e circondata da tutto il gruppo che la sostiene.

“Ho avuto l’onore di essere la candidata sindaca della coalizione progressista formata da persone che stimo profondamente per le qualità umane e professionali – ha detto Marialuisa Forte – ringrazio la segretaria Elly Schlein, a lei e al Partito Democratico mi accomunano valori e scelte politiche scelte ben precise, che sono nel nostro programma, un disegno molto chiaro e preciso con cui ci candidiamo ad amministrare la città di Campobasso”.

Insieme alla segretaria Schelein anche la squadra che il Partito Democratico vuole portare a Bruxelles: la molisana Annamaria Becci, Jasmine Cristallo, Sandro Ruotolo e la capolista Lucia Annunziata.

“Faremo la differenza e contrasteremo questa pericolosa autonomia differenziata che vuole spaccare in due il Paese, per noi, non c’è riscatto per l’Italia senza il riscatto del Sud – ha precisato Schlein – l’Europa che vogliamo costruire è fatta di futuro, di innovazione. Vogliamo cittadine e cittadini liberi, per questo la battaglia sul salario minimo, difendiamo la tutela costituzionale alla salute e per questo vogliamo una sanità pubblica adeguata.

Vogliamo costruire percorsi di emancipazione dal bisogno partendo dalle comunità locali ed è quello che farà Marialuisa Forte quando sarà sindaca”.