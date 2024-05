Termoli/ Avviati i lavori di riqualificazione del parco che si trova tra Via Canada e via Stati Uniti

Il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano comunica che da già da diversi giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione del parchetto che si trova tra Via Canada e Via Stati Uniti.



Dopo alcuni incontri tenuti in municipio con una rappresentanza di genitori nello scorso mese di febbraio, e i successivi sopralluoghi con i tecnici incaricati di realizzare l’opera, l’amministrazione comunale ha avviato i lavori di restyling resisi necessari in quanto in

quella zona sarà realizzata anche una mensa scolastica per gli alunni delle scuole elementari e della scuola materna.

P

rima di avviare la progettazione, il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano aveva recepito alcune indicazioni di genitori e residenti, molti bambini invece si sono mostrati subito entusiasti di poter tornare a breve a giocare nel nuovo parchetto.