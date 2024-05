Campobasso, elezioni/ IMU zone Lucarino, Pino Ruta: “Non si tratta di visibilità ma più semplicemente di fare chiarezza con gli elettori delle contrade”

Lungo botta e risposta sulla ‘questione’ IMU nelle zone Lucarino, tra Pino Ruta e Aldo De Benedettis. Il candidato sindaco del Cantiere civico, replica: “Non si tratta di visibilità ma più semplicemente di fare chiarezza con gli elettori. Invece di eludere la questione, De Benedittis chiarisca ai cittadini di Campobasso e soprattutto a quelli che vivono nelle contrade ai quali va elargendo facili promesse:

1. Se e’ vero che la tassazione IMU sulle contrade ed aree Lucarino è stata introdotta con GM n. 227/2013 proprio dalla Giunta di Bartolomeo con la presenza e con il voto favorevole – guarda che coincidenza- dello stesso assessore De Benedittis (assessore prima al bilancio e poi al sociale) oggi candidato sindaco;

2. Chiarisca, ancora, ai cittadini le ragioni per le quali la soluzione proposta l’ha “trovata” solo oggi (anche se nessuno l’ha ancora sentita), in campagna elettorale e non anche allora, ovvero 11 anni fa, quando approvò, in buona compagnia (più o meno uguale ad oggi), la delibera di GM n.227/2013;

3. Chiarisca, infine, se intende restituire ai cittadini tutte quelle maggiorazioni dell’IMU che gli stessi hanno ingiustamente pagato in questi undici anni.

Più che di visibilità si tratta, più semplicemente, di trasparenza e credibilità politica, sul passato e sul futuro di questa città e di rispetto di quelle migliaia di famiglie penalizzate da quel provvedimento”.