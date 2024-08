Sea Spa, al via il nuovo sistema di raccolta differenziata nella Zona Murattiana dal 2 settembre 

Presso i locali di SEA S.p.A. in piazza Molise 70, si è svolta la conferenza stampa per annunciare ufficialmente l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata nella Zona Murattiana, che entrerà in vigore il prossimo 2 settembre 2024. Da questa data, tutti i cittadini e le attività commerciali della zona dovranno adottare le nuove modalità di conferimento dei rifiuti, segnando un passo importante nel miglioramento della gestione urbana dei rifiuti e all’incremento della raccolta differenziata.

Durante l’incontro, l’Amministratore unico di Sea S.p.A., Stefania Tomaro, e l’Assessore all’Ambiente, Simone Cretella, hanno presentato i dettagli del nuovo sistema e hanno sottolineato l’importanza di queste ultime settimane di agosto per prepararsi al cambiamento. Le prossime settimane saranno, infatti, cruciali per consentire a tutti di adeguarsi al nuovo sistema.

Con l’introduzione delle ECOSTAZIONI nella Zona Murattiana, dunque, Campobasso completa un ciclo di innovazione nella gestione dei rifiuti, avviato già negli anni precedenti con risultati positivi. A partire dal 2 settembre, i tradizionali cassonetti stradali verranno dismessi e i cittadini dovranno conferire i rifiuti esclusivamente presso le ECOSTAZIONI assegnate, strategicamente distribuite in tutta la zona.

“Auspichiamo un aumento della percentuale di raccolta differenziata,” ha dichiarato Stefania Tomaro, Amministratore unico di Sea S.p.A. “Si tratta di un cambiamento che necessita della collaborazione di tutti, che porterà benefici concreti all’ambiente e al decoro con contestuale miglioramento di qualità dei rifiuti conferiti”.

Per le utenze domestiche, il nuovo sistema prevede un processo semplice e sicuro. I cittadini dovranno recarsi presso l’ECOSTAZIONE assegnata e seguire i seguenti passaggi:

1. Premere il pulsante per avviare il processo.

2. Avvicinare la tessera per l’identificazione.

3. Attendere l’apertura automatica dello sportello e inserire i rifiuti.

4. Lo sportello si chiuderà automaticamente al termine del conferimento.

Ogni contenitore all’interno delle ECOSTAZIONI è dedicato a una specifica tipologia di rifiuto, e sarà fondamentale seguire i calendari presenti sui contenitori per conferire correttamente. Per l’organico, dovrà essere utilizzato un sacchetto compostabile; per la plastica e il residuo secco, sarà necessario un sacchetto trasparente o semitrasparente; carta e vetro dovranno essere conferiti sfusi, senza sacchetto. I sacchetti utilizzati non dovranno superare la volumetria di 30 litri.

Le utenze non domestiche, come attività commerciali e artigianali, adotteranno invece il sistema di raccolta differenziata “PORTA A PORTA”. Ogni attività dovrà esporre i rifiuti secondo il calendario specifico per la zona, utilizzando il kit fornito.

Roberto Martinino, Responsabile degli Affari Regolatori e Divisione Tecnica, presente

alla conferenz

a stampa ha dichiarato: “È fondamentale la collaborazione e la cultura ambientale del cittadino. SEA S.p.A. si è preservata negli ultimi anni di lavorare molto in termini di comunicazione e ha attuato diverse iniziative a sostegno della popolazione”.

E per facilitare questo importante cambiamento, SEA S.p.A. ha predisposto un presidio di personale formato presso le ECOSTAZIONI a decorrere dal 2 settembre, che sarà a disposizione dei cittadini per offrire assistenza e supporto nell’utilizzo del nuovo sistema.

L’Assessore all’Ambiente, Simone Cretella, ha infine lanciato un appello alla cittadinanza: “È fondamentale che tutti i cittadini della Zona Murattiana si attivino ora per ritirare la tessera necessaria per l’accesso alle ECOSTAZIONI e che le utenze non domestiche si dotino dei kit per la raccolta differenziata. Onde evitare criticità legate al periodo prossimo al ferragosto, abbiamo volutamente posticipato la data di avvio del nuovo sistema di due settimane, in modo di dare a tutti, sia utenze domestiche che non domestiche, la possibilità di farsi trovare pronti per il 2 settembre, minimizzando ogni disservizio”.

Con il nuovo sistema, Campobasso si prepara a fare un ulteriore passo avanti nella tutela dell’ambiente e nella promozione di pratiche sostenibili. SEA S.p.A. e l’Amministrazione Comunale continueranno a monitorare attentamente il funzionamento del servizio e a introdurre ulteriori miglioramenti per rispondere alle esigenze della cittadinanza.