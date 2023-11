Presentato il Bando Coopstartup Molise, Gravina: Vanno messe in atto azioni coordinate a livello di politiche regionali 

Con una conferenza stampa svoltasi nelle sale dello Spazio Sfuso, in piazza Gabriele Pepe 42 a Campobasso, è stato presentato il Bando Coopstartup Molise realizzato e proposto da Legacoop Molise. Presente all’incontro anche il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina con la sindaca di Campobasso, Paola Felice.



Coopstartup Molise è un’iniziativa che ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative proposte da neocooperative e da gruppi che desiderino realizzarle costituendo una cooperativa. Da oggi e fino al 15 febbraio 2024 su www.coopstartup.it/molise si potrà rispondere alla call e presentare la propria candidatura.



Il bando prevede un percorso di formazione e accompagnamento, oltre ad un contributo a fondo perduto di Euro 7000.



“Un lavoro, quello sullo sviluppo dell’imprenditoria e dell’innovazione produttiva nella nostra regione, – ha sottolineato Gravina – che va ideato e realizzato, in questo come in altri casi, insieme, mettendo in rete soggetti di natura diversa, con le istituzioni che con la loro presenza attiva possono garantire l’ascolto e il recepimento diretto dei bisogni espressi dal nostro territorio e dalle nostre comunità.



Sulla formazione e sulla ricaduta in termini concreti sul territorio delle strategie di sviluppo economico, imprenditoriale e commerciale – ha aggiunto Gravina – vanno messe in atto azioni coordinate a livello di politiche regionali, perché per far ripartire la nostra regione serve principalmente sostenere idee e progetti che siano capaci di generare una maggior redditività, creando nuovi opportunità e posti di lavoro.”