La LILT Campobasso tra tecniche e strategie per prendersi cura si sé

Grande riscontro per l’incontro che la LILT di Campobasso ha organizzato grazie allo

psicologo dott. Mattia Scipioni.

Ascoltare il corpo per calmare la mente, questo lo scopo dell’evento inserito nell’ambito

della Campagna Ottobre Rosa e che ha visto partecipare un pubblico attento e soddisfatto

delle strategie apprese e che si è lasciato coinvolgere con grande apprezzamento.

“Imparare a prendersi cura di sé – ha affermato il dott. Mattia Scipioni, psicologo della

LILT di Campobasso – vuole dire avere cura di noi non soltanto quando ci troviamo di

fronte alla malattia ma anche nelle esperienze del quotidiano. Ci sono strumenti adeguati

per prenderci dei piccoli momenti all’interno della giornata per rilassarsi, aver cura del

proprio benessere ed acquisire anche più consapevolezza dello stress a cui ci stiamo

esponendo nel quotidiano. Allo stesso modo è anche importante avere stili di vita più sani,

avere cura della propria alimentazione e smettere di fumare, consumare meno bevande

alcoliche e più attività fisica. Anche su questo la LILT di Campobasso lavora cercando di

sostenere la motivazione al cambiamento delle persone e favorire quelli che sono i

comportamenti più sani”.

Così come stress ed emozioni rappresentano un chiaro esempio di integrazione mente-

corpo, le tecniche di rilassamento e consapevolezza offrono l’esperienza di modulare

l’attivazione del sistema nervoso attraverso respiro, movimenti e postura.

Durante l’ultima parte dell’incontro i presenti hanno potuto sperimentare come è possibile,

in pochi minuti, interrompere la spirale dei pensieri negativi e dello stress, provare sollievo

dalla tensione muscolare ed emotiva, condividere un senso di benessere e

interconnessione con sé e con gli altri.

“Durante la giornata – ha concluso il dott. Scipioni – sono tanti gli elementi che ci possono

stressare, ci possono far sentire in difficoltà e quindi è importante ritagliarsi degli spazi in

cui prestare attenzione al nostro corpo, ai nostri pensieri, al respiro, attraverso la

modulazione di questi fattori riuscire a ripristinare uno stato di benessere con un beneficio

sia per il corpo che per la mente”.