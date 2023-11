Il ritorno di “Corpi estranei”: Ti racconto un libro ospita Pier Paolo Giannubilo

Un omaggio per l’opera prima dello scrittore molisano pubblicata ora nella collana Bur

di Rizzoli che sarà presentata nell’ambito della rassegna a firma dell’Unione Lettori

Italiani e del Comune di Campobasso

Dopo quindici anni, Corpi estranei torna nelle librerie, pubblicato nella collana Bur di Rizzoli e

torna anche a Ti racconto un libro che nel 2008 ne aveva accolto l’esordio. Il primo romanzo

dello scrittore molisano Pier Paolo Giannubilo si ripropone in una nuova versione, rivista nella

lingua e nella struttura e ampliata con un capitolo finale inedito. La prefazione è firmata dallo

scrittore Mirko Zilahy, autore di romanzi dal successo internazionale.

Un traguardo importante da condividere dunque anche con il pubblico di Ti racconto un libro

2023, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal

Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa

di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso, che da sempre ha mostrato

affetto e grande apprezzamento per l’autore.

Pubblicato nel 2008, Corpi estranei racconta la vera storia del piccolo Manuele, che nel

settembre del 1937 viene portato in fin di vita all’ospedale di Regenta, nome immaginario di una

città sul litorale abruzzese. Le radiografie rivelano nel suo corpo la presenza di un centinaio di

oggetti estranei, come in un rito vudù: aghi, spilli, chiodini, pezzi di ferro conficcati nella carne,

alcuni dei quali minacciano organi vitali. È in quel momento che, di fronte allo stupore dei

medici, emerge un raccapricciante disegno criminale, originatosi in una realtà di degrado,

ignoranza e magia nera. Ed è qui che Pier Paolo Giannubilo intreccia, in un equilibrio magistrale,

un fatto di cronaca all’abisso della fiaba, immergendo il lettore in un male assoluto attraverso il

racconto di una vicenda oscura e dagli scabrosi risvolti erotici. La storia di Manuele Sertorio,

scampato al folle progetto dei suoi familiari, diventa nelle pagine di questo romanzo quella di

una nuova vita, e della ricerca dell’amore perduto di una madre, in una lotta senza tempo con i

mostri dell’infanzia. Una raffinata e inquietante storia nera, che riesce a trasfigurare l’orrore

della realtà in una commovente odissea di riscatto.

L’incontro con l’autore è in programma venerdì 17 novembre, alle ore 18.30 nella Sala della

Costituzione di Campobasso.

INCONTRI CON L’AUTORE

Venerdì 17 novembre ore 18.30– Sala della Costituzione, via Milano –

Campobasso

CORPI ESTRANEI – Ed. BUR Rizzoli

incontro con PIER PAOLO GIANNUBILO

