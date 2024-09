“Intrecci”, Antonio Corbo in mostra a Bologna. Materiali e simboli in un viaggio dalla condizione umana ai misteri dell’universo

La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte è orgogliosa di presentare Antonio Corbo, artista campobassano di fama internazionale, che porterà a Bologna la sua nuova mostra personale intitolata “Intrecci”. L’esposizione inaugurata sabato 28 settembre 2024 sarà aperta al pubblico fino al 10 ottobre 2024. Un evento imperdibile che celebra un talento riconosciuto non solo in Italia, ma anche a livello globale, grazie a mostre in città come New York, Shanghai e Dubai.

Dopo il grande successo dell’antologica “Segni, colori e forme nel nuovo millennio” presso la Fondazione Molise Cultura (2022) – mostra che ha ricostruito lo sviluppo artistico del Maestro degli ultimi venti anni di attività – l’esposizione “Intrecci” offre un nuovo spaccato affascinante del percorso creativo di Corbo, anche alla luce delle numerose presenze registrate in rassegne ed esposizioni internazionali. Attraverso l’utilizzo di materiali e supporti diversi, l’artista esplora temi profondi, dall’espressione sociale alla riflessione sulla natura e sull’universo. Come spiegato dal curatore, Pietro Franca, “la commistione dei materiali impiegati –

china, olii, smalti e acrilici in primis – privilegia l’iniziale rappresentazione di figure e contesti, sottesa questa, ad un’estetica espressionista d’impronta sociale di cui il molisano Antonio Corbo interpreta pittoricamente il disagio, indotto da nefasti accadimenti naturali e, sovente, la più ampia sofferenza umana, legata alle vicende politiche, del proprio tempo”.

Antonio Corbo, artista dal linguaggio visivo audace e innovativo, ha saputo imporsi sulla scena artistica internazionale con una serie di mostre che hanno incantato pubblco e critica. Le sue opere, caratterizzate da una forte sperimentazione e da un impatto scenico travolgente, dialogano con la contemporaneità, spingendo i confini del visibile verso nuove frontiere espressive. Esposte in prestigiose gallerie internazionali, le sue creazioni non solo esplorano nuove forme e materiali, ma offrono anche una profonda riflessione sul rapporto fra spazio, corpo e immaginazione. Corbo ha saputo trasformare ogni mostra in un’esperienza immersiva, portando lo spettatore a interrogarsi sul proprio ruolo all’interno di una narrazione artistica in continua evoluzione.

Fra gli ultimi impegni artistici si segnalano: la mostra collettiva “Expo Bologna 2024” dello scorso gennaio, in concomitanza con la fiera d’arte più importante d’Italia; l’esposizione internazionale “Le Vie di Leonardo Da Vinci” (ottobre 2023 – gennaio 2024), ospitata nella suggestiva Villa De Claricini Dornpacher a Bottenicco (UD), Friuli, cui è seguita – con la partecipazione di artisti italiani, francesi, sloveni e turchi – una seconda tappa ad aprile/maggio 2024 a Vinci (FI), nella Villa Vignozzi, e proseguirà con ulteriori cinque tappe in Slovenia, Francia e Turchia. Tra le altre esposizioni recenti, si menziona la collettiva del 22 settembre 2024 presso Colle degli Ulivi a Petacciato (CB).

A conferma della sua attività internazionale, Corbo parteciperà nel tardo autunno 2024 a una nuova mostra internazionale a Salisburgo (Austria), organizzata da Artestruttura, con cui ha già collaborato per eventi artistici di rilievo in importanti città europee.