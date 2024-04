Incontro con Khaled El Qaisi all’Unimol

Giovedì 2 maggio alle ore 16,30 presso l’ Università degli Studi del Molise – II Edificio Polifunzionale – Aula consiglio SUSEF, in Via De Sanctis a Campobasso Incontro con Khaled El Qaisi

Khaled, cittadino italo-palestinese, ricercatore all’Università Sapienza di Roma è stato arrestato dalle autorità israeliane al valico di Allenby, tra Cisgiordania occupata e Giordania, il 31 agosto 2023, senza che gli fosse contestato alcun reato, né tanto meno fosse formulata alcuna accusa. La scarcerazione è avvenuta ad un mese di distanza dall’arresto per decisione del tribunale di Rishon LeZion a condizione che per sette giorni restasse a disposizione delle autorità e lasciasse il passaporto in consegna. Il rientro definitivo in Italia avvenne solo l’11 dicembre poiché i suoi documenti erano stati trattenuti dalle autorità israeliane.