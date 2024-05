Scrive una poesia dedicata al nonno, secondo premio per una alunna dell’IISS G.Lombardo Radice di Bojano

Di nuovo sul podio un’alunna Fabiola Gianfrancesco della classe IIIA ITE dell’IISS G.Lombardo Radice di Bojano.

La studentessa ha partecipato al Premio Scriptura Artistico Letterario Internazionale, con il patrocinio del MIM, Edizione 2024 e ha raggiunto il secondo premio scrivendo una poesia dedicata al nonno paterno scomparso da poco.

Molto soddisfatta e raggiante, Fabiola ha asserito che la composizione di questa lirica mi ha permesso di esprimere le emozioni che ho provato di fronte ad un avvenimento così forte ed improvviso come la perdita di una persona cara, e leggendola ancora ed ancora, posso sentire di nuovo l’immensa tristezza mista ad attimi di gioia che tinge le nostre memorie insieme.

Questo evento ha segnato la mia vita in modo profondo e ho avuto così la possibilità di apprendere l’importanza del valore della famiglia, in particolare dei nonni, veri e propri supereroi che accompagnano con amore i nipoti ad intraprendere un cammino verso il futuro sostenendoli nei momenti difficili con gesti puri e semplici che restano per sempre nel cuore.

Ma che cos’è per lei la poesia? Lo strumento che consente all’uomo di avventurarsi nel proprio mondo interiore alla ricerca di lati sconosciuti e nascosti di sé.

Il suo ruolo è dunque quello di far emergere l’io più profondo e sincero dell’individuo così da unire in una perfetta armonia il trittico: anima, emozioni e parole.

E’ un’amica fedele e affettuosa pronta ad esserti accanto in qualsiasi momento con la quale potrai condividere i tuoi attimi felici, gioiosi e armoniosi, ma allo stesso tempo manifestare la tua disapprovazione, tristezza e noia. E bisogna aggiungere che non giudica nessuno né cerca di far cambiare idea ma è soltanto un’ottima alleata delle tue emozioni che le accoglie in un caloroso abbraccio come solo una mamma può fare con il proprio figlio. E ancora è il veliero che, nonostante la tempesta, ti farà superare gli ostacoli e ti insegnerà sempre qualcosa, proprio come il tuo maestro, facendoti giungere in un porto sicuro. Alla fine del viaggio ti volterai indietro e capirai davvero il suo valore…solo allora sarà per te un sole che non tramonta mai.

La referente nazionale del Concorso, Dott.ssa Anna Bruno, ha speso parole di lode per la giovane poetessa rivolgendole complimenti vivissimi per la sua capacità di catturare l’essenza delle esperienze umane attraverso le parole e anche per il modo in cui la sua poesia ha toccato il cuore di tutta la giuria.

La coordinatrice della raccolta “Tutto il resto è…poesia” prof.ssa Italia Martusciello, ha elogiato l’alunna, sempre diligente e propositiva, per la sua dote poetica, lodando la sua creatività e dedizione e incoraggiandola ad impegnarsi sempre di più per esprimere al meglio il suo talento artistico.

Anche la Dirigente scolastica, Anna Paolella, si è congratulata con la studentessa e ha sottolineato che rappresenta un motivo di orgoglio per il modo in cui l’alunna ha rappresentato positivamente la scuola attraverso il suo successo nel concorso di poesia, spronandola a perseguire la propria passione per la scrittura poetica.