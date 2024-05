Gli Zero Assoluto il 27 luglio in concerto a Trivento

Gli Zero Assoluto tra i protagonisti dell’estate molisana. La popolare band romana sarà in concerto il prossimo sabato 27 luglio a Trivento, in piazza Calvario, in occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni Nazario, Celso e Vittore.



Dopo una serie di concerti trionfali e il grande evento live del novembre scorso al Palazzo dello Sport di Roma e prima dei concerti annunciati nei club per il prossimo autunno e poi al Forum di Assago a marzo 2025, gli Zero Assoluto saranno dunque dal vivo nel centro trignino. Una serata durante la quale celebreranno i 20 anni della loro carriera fatta di grandi successi.



Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, corpo e anima del progetto musicale Zero Assoluto, si conoscono nel 1992 fra i banchi del liceo classico Giulio Cesare di Roma. Nel 2004 esce il singolo Mezz’ora, che anticipa il primo album Scendi. Nell’estate 2005 conquistano il disco di platino con Semplicemente, canzone che rimane in classifica per trenta settimane. Il grande successo arriva nel 2006 con la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Svegliarsi la mattina, che si classifica seconda.

Con il singolo sanremese gli Zero Assoluto conquistano la vetta della classifica, aggiudicandosi un doppio disco di

platino. Svegliarsi la mattina resta nella top ten per ben 52 settimane. È il singolo più venduto dell’anno in Italia. Subito dopo viene pubblicato Sei parte di me, che nella Top 40 italiana ha totalizzato il record di avanzamento in due settimane (è infatti l’unico singolo nella storia della Top 40 italiana che è salito di 30 posizioni in 2 settimane, dalla 36 alla 6): raggiunge la prima posizione il 7 luglio. In quello stesso anno la band vince il Festivalbar con il premio “Rivelazione dell’anno”.

Tra i tanti elementi di rilievo della lunga carriera, da ricordare molti album e altre canzoni di successo e tra queste la collaborazione con l’artista canadese Nelly Furtado: il duetto All Good Things fa parte dell’album Loose che supera le 150 mila copie aggiudicandosi il disco di platino. E poi ancora: nel 2007 e nel 2016 nuove partecipazioni al Festival di Sanremo; nel 2009 il concerto di Capodanno a Roma davanti al Colosseo insieme a Antonello Venditti e nel 2010 la realizzazione della colonna sonora del film Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia.