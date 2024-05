Giornata nazionale dei Castelli, il programma delle due giornate in Molise

La XXV edizione della Giornata Nazionale dei Castelli si svolge sabato 11 e domenica 12 maggio 2024. Sono oltre 25 i siti aperti in tutta Italia, da nord a sud della penisola, isole comprese, tra castelli, forti, torri, casaforte, 8 tra città e borghi fortificati e 1 arcipelago. Grandi città e piccoli centri animati da visite guidate gratuite, convegni, attività e trekking culturali. Nel 2024 la Onlus Istituto Italiano Castelli compie 60 anni.

Le giornate Nazionali dei Castelli organizzate dalla sezione Molise saranno articolate da castelli aperti con visite guidate, a Colletorto un convegno e uno spettacolo di musici e sbandieratori, al Castello di Castropignano, in occasione del 60mo anniversario della fondazione dell’Istituto, si terrà un concerto jazz.

I paesi coinvolti in Molise sono: Montorio nei Frentani, Colletorto, Castropignano e Riccia in provincia di Campobasso, Macchiagodena e Pescolanciano in provincia di Isernia

Programma:

Sabato 11 maggio 2024

Castello in Musica-Concerto Jazz-ore 18:00

• CASTELLO DI CASTROPIGNANO (CB)

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Molise e del Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso

-Ada Montellanico – Voce

-Enrico Zanisi – Piano

-Marco Loddo -Basso

Castelli aperti:

• CASTELLO DI PESCOLANCIANO (IS)

Apertura con prenotazione obbligatoria (chiamando al 3517995074) 1°ingresso alle ore 10:30 – 2° ingresso alle ore 16:00

• CASTELLO DI RICCIA (CB)

Apertura con inizio visita guidata alle ore 16:30 e alle 18:00 (tel. 3403596683)

• CASTELLO DI MACCHIAGODENA (IS)

Aperto la mattina dalle ore 10:00 alle 12:00, il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Domenica 12 maggio 2024

COLLETORTO (CB)

• ore 10:30 Spettacolo di musici e sbandieratori organizzato dall’A.p.s. “Gruppo Storico Giovanna I d’Angiò” E.t.s. di Colletorto, che da oltre venti anni è impegnata sul territorio in un’azione di valorizzazione della cultura, con una vera e propria sfilata di figuranti in abiti storici. Nel Cortile del Palazzo Marchesale è prevista una degustazione di prodotti tipici a cura dall’A.p.s. “Gruppo Storico Giovanna I d’Angiò” E.t.s.

• ore 11:00 Convegno – Sala consiliare del Palazzo Rota a Colletorto. “Giovanna I Regina di Napoli e i Castelli angioini in Molise“

Saluti del Sindaco Cosimo Damiano Mele

Relatori

arch. Franco Valente – Presidente della sezione Molise dell’I.I.C.

Prof. Luigi Pizzuto – autore del libro “Giovanna I d’Angiò. Storia teatro poesia e leggenda”

preside Antonio Mucciaccio – Istituto Italiano dei Castelli

arch. Lucio Giorgione – Consigliere Nazionale dell’I.I.C.

Il Palazzo Marchesale Rota, costruito nel settecento sui resti dell’antico castello a cui la torre apparteneva, è opera del marchese Bartolomeo Rota.

• ore 12:00 visita della Torre angioina Alla torre si accede attraverso una scalinata esterna che parte dalla piazza antistante. La struttura architettonica, di forma cilindrica perfetta priva di evidente rastrematura, s’innalza per ben 25 metri d’altezza. La torre di Colletorto è una delle poche del genere nel Molise.

• MONTORIO NEI FRENTANI (CB)

ore 15:30 Visita alla chiesa madre per ammirare l’”Annunciazione” cinquecentesca di Teodoro D’Errico descritta dal presidente della Sezione Franco Valente.

A seguire visita libera al borgo fortificato.

Castelli aperti:

• CASTELLO DI PESCOLANCIANO (IS)

Apertura con prenotazione obbligatoria (chiamando al 3517995074) 1°ingresso alle ore 10:30 – 2° ingresso alle ore 16:00

• CASTELLO DI RICCIA (CB)

apertura con inizio visita guidata alle ore 16:30 e alle 18:00 (tel. 3403596683)

• CASTELLO DI MACCHIAGODENA (IS)

aperto dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.