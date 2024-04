Cultura/ Teatro Savoia, una stagione ricca e variegata premiata dai numeri

Con la replica di Lisistrata, protagonista Amanda Sandrelli, per la regia di Ugo Chiti, andata in scena il 26 aprile, ha chiuso i battenti la stagione di spettacoli 2023/2024 del Teatro Savoia di Campobasso, realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, grazie al contributo della Regione Molise. Un cartellone ricco e variegato: undici gli spettacoli in cartellone, per diciotto rappresentazioni, per un totale di 5.678 presenze che confermano lo storico teatro del capoluogo quale motore principale delle attività culturali cittadine e regionali, con il coinvolgimento di produzioni teatrali e musicali legate anche al territorio.

“Una stagione di grandissimo successo per la Fondazione Molise Cultura – afferma la presidente Antonella Presutti – con una presenza importante da parte del pubblico, con un notevole livello di gradimento legato alla profonda diversità della proposta: dal balletto classico a quello moderno, dal teatro classico al ricordo dei Beatles, fino alla commedia che affonda le sue radici nella grande tradizione di Aristofane e dell’Atene della Polis. L’occhio rivolto dalla Fondazione a quelli che sono gli interessi molto diversi è stato premiato anche dal ritorno al doppio appuntamento – conclude la Presutti – adesso occorre lavorare in prospettiva per una nuova stagione altrettanto ricca, sicuramente con delle sorprese importanti”.