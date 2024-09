CSV Molise – Il saluto del presidente Gian Franco Massaro al prefetto Franca Tancredi

Un mandato di un anno e mezzo utile a sancire una collaborazione che continuerà anche in futuro,

poiché basata su stima reciproca e sul comune sentimento di altruismo. È la collaborazione tra il

presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro e la signora prefetto Franca Tancredi,

recentemente trasferita dall’Ufficio territoriale del Governo di Isernia a quello di Rovigo. Sin

dal suo insediamento la dottoressa Tancredi ha mostrato una grande sensibilità verso i temi del

Sociale ed è nata subito una sinergia proficua con il Centro di servizio per il volontariato, con l’Avis

comunale di Isernia e con l’associazione Donatorinati della Polizia di Stato. Il presidente Massaro

alla fine di aprile dello scorso anno omaggiò il prefetto Tancredi della medaglia della FIODS,

la Federazione internazionale delle organizzazioni di sangue di cui lui stesso è presidente

onorario, e in quel momento vennero gettate le basi di una partnership che li ha condotti in

tandem a promuovere la donazione di sangue in tante occasioni, come le Giornate nazionali dello

Sport del Coni o gli eventi in cui l’autoemoteca è rimasta a disposizione dei donatori sia davanti

alla Prefettura di via Kennedy, sia più recentemente davanti al Tribunale di Isernia, durante le

celebrazioni della Festa della Repubblica 2024.

Il prefetto Tancredi ha inoltre preso parte alla Festa del volontariato organizzata dal CSV nella

cornice dell’Hotel La Fonte dell’Astore di Castelpetroso, fornendo da subito il suo contributo per il

perseguimento di obiettivi importanti in favore delle persone fragili e ha sempre mostrato vicinanza

alle attività delle organizzazioni non profit del territorio.

«Auguro un buon lavoro al prefetto Franca Tancredi, grande professionista e che è diventata

un’amica del CSV Molise – le parole del presidente Gian Franco Massaro -. Siamo molto

dispiaciuti del suo trasferimento, ma al contempo siamo certi che le iniziative che ci hanno visto

lavorare insieme per diffondere la cultura della donazione di sangue ci vedranno sempre uniti. Lei

stessa, dimostrando grande sensibilità, è diventata donatrice di sangue e voglio nuovamente

ringraziarla per un gesto di grande valore, che ha spronato tante persone ad avvicinarsi a questo

mondo. Ribadisco il mio in bocca al lupo al prefetto Tancredi e le rivolgo gli auguri più sentiti di

tutto il Centro di servizio per l’ennesimo e meritato prestigioso incarico che sta per assumere a

Rovigo».