Coppa Davis, Berrettini batte Fonseca e Italia-Brasile 1-0: “Mi era mancato tutto questo”

(Adnkronos) – L'Italia è in vantaggio per 1-0 sul Brasile nel match valido per il gruppo A di Coppa Davis a Bologna. Oggi 11 settembre il 28enne romano Matteo Berrettini, numero 43 del mondo, supera il 18enne di Rio de Janeiro Joao Fonseca, numero 158 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-5) in un'ora e 22 minuti di gioco. In campo i numeri 1 delle due squadre: l'azzurro Matteo Arnaldi opposto a Thiago Monteiro.

"Mi erano mancati questa atmosfera e il calore del pubblico. Bisognava godersela, divertirsi, stare qui, volevo prendere il calore della gente e fare del mio meglio: è quello che ho fatto", questo il commento di Matteo Berrettini dopo il successo su Joao Fonseca che ha regalato all'Italia il primo punto nel match del Girone A. "I giocatori più forti sono quelli che non mollano mai nemmeno nelle situazioni più difficili e così ho fatto io sotto 4-0 nel tie-break del secondo set. Poi il tennis è strano, e la Davis è una competizione particolare", aggiunge il 28enne romano al quinto successo su sette singolari giocati in Davis dal suo debutto nel 2019. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)