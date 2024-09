La medicina della lunga vita arriva in Molise, Longevity, diventa più accessibile a tutti

Mentre la medicina della longevità riempie colonne di giornali, ravviva qualche salotto acculturato ed inizia a coinvolgere VIPs attraverso servizi di nicchia riservati a pochi privilegiati, Cerba HealthCare Italia, leader nel settore della diagnostica e della prevenzione sanitaria, introduce un nuovo percorso dedicato alla longevità, accessibile e innovativo, disponibile in oltre 400 centri medici in tutta Italia, che sfrutta le tecnologie avanzate della medicina 3.0 per migliorare la salute e prolungare la vita in modo sano. In Molise i centri medici Cerba HealthCare Italia si trovano a Campobasso, Isernia, Temoli e Petacciato

La medicina 3.0, come definita dai più esperti studiosi in ambito internazionale (tra cui si contano diverse eccellenze italiane), non si limita più alla semplice cura delle malattie, ma si concentra sulla prevenzione e sull’ottimizzazione della salute, attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, la genomica e l’analisi avanzata dei dati. Questo approccio permette di personalizzare le cure, prevenire l’insorgere di patologie e migliorare il benessere complessivo dell’individuo. Cerba HealthCare Italia ha integrato queste tecnologie nei suoi percorsi di Longevity, rendendoli disponibili a tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria salute in modo proattivo.

Sempre più oggetto di attenzione, i percorsi di longevità sono stati appannaggio di una ristretta élite, spesso caratterizzati da costi elevati (tra i 3mila e gli 8mila euro per persona l’anno) e accessibilità limitata. Parliamo di cifre impegnative imbrigliate in un retaggio culturale in cui pochi individui hanno la cultura per investire sulla propria salute, ammesso che ne abbiano la capacità economica. Cerba HealthCare Italia ha creato un servizio che non solo mantiene elevati standard di qualità, ma che è anche economicamente accessibile. L’obiettivo è abbattere distanze sia economiche che culturali.

Va saputo che Cerba HealthCare Italia vanta la proprietà di laboratori d’avanguardia che eseguono analisi a vantaggio di molti operatori sanitari, tra cui anche quelli più impegnati nella longevity. «Siamo felici di vedere come l’interesse per la longevità stia crescendo e come sempre più centri si stiano affidando alla nostra eccellenza per l’esecuzione delle analisi e la misurazione dei biomarker» afferma Stefano Massaro, CEO di Cerba HealthCare Italia. «Il nostro obiettivo è rendere questo percorso disponibile anche a tutti gli individui che vogliono veramente migliorare la propria salute e allungare la vita sana attraverso un investimento compreso tra i 300 e gli 800 euro: un decimo rispetto ai programmi rinvenibili in tutta Europa, senza scomodare l’enormità dei costi negli Stati Uniti».

Il servizio Longevity di Cerba HealthCare Italia è costruito sulla base di un’analisi approfondita del profilo di salute, che include un vasto elenco iniziale di test ematochimici specifici per misurare i biomarker su cui lavorare individualmente. Si possono eseguire test di diagnostica avanzata (solo in alcune sedi) attraverso cui analizzare il grasso viscerale e il VO2max e, attraverso servizi di telemedicina, i pazienti possono ricevere indicazioni personalizzate -basate sui biomarker- per migliorare il proprio stile di vita. La proposta include strategie mirate per l’alimentazione, l’attività fisica e la gestione del sonno, che possono essere facilmente monitorate tramite dispositivi indossabili – wearable device. «É necessario per molti individui essere educati e supportati nell’utilizzo dei wearable device», aggiunge Stefano Massaro.

«Siamo consapevoli e vogliamo che lo siano sempre di più anche i nostri pazienti, che la longevità non dipende solo dalla genetica, ma da scelte di vita consapevoli e modificabili -sottolinea Massaro-. Il nostro servizio è stato progettato per essere non solo efficace, ma anche accessibile, offrendo a chiunque la possibilità di prendersi cura della propria salute in modo scientifico e sostenibile. La condizione ovviamente è che l’individuo sia motivato ad un investimento emotivo molto più che economico, per affrontare un percorso importante che potrà cambiargli la vita».

Con il lancio del servizio Longevity, Cerba HealthCare Italia dimostra che la medicina avanzata può essere alla portata di tutti, fornendo un percorso personalizzato che consente di migliorare la qualità della vita e prevenire le malattie. «Questo è il futuro della salute, e noi siamo orgogliosi di renderlo accessibile a tutti -conclude Massaro-, in attesa che tante scelte individuali sappiano orientare la spesa sanitaria pubblica verso questo tipo di prestazioni: forse per questo è ancora presto. Succederà!».

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web: www.cerbahealthcare.it in cui un’intera area è dedicata ai servizi Longevity.

Potete trovare i centri Cerba HealthCare qui:

Campobasso

Centro medico Cerba HealthCare – viale Duca d’Aosta, 63

Provincia di Campobasso

Petacciato – Centro medico Cerba HealthCare – via Ortensia D’Avalos, 18

Termoli – Centro medico Cerba HealthCare – via Belgio, 8

Isernia

Centro medico Cerba HealthCare – corso Risorgimento, 193