Calcio/ Campobasso-Termoli 2-1

Campobasso

Esposito, Pontillo, Bonacchi, Mengani, Nonni, Tordella, Maldonado, Ricamato, Di Nardo,

Corvino, Ripa. All Mosconi.

Termoli

Lombardo, Grossi, Gabrielli, Scoppa, Monteiro, Corcione,Garzia, Caiazza, Hernandez,

Maiorino, Sicignano.All Martino.

Arbitro: Marchetti dell’ Aquila. Marcatori: al 22′ Maldonado, al 30′ Ripa al 80′ Esposito rig.

Spettatori circa 2000 di cui 300 circa venuti da Termoli.

I rossoblù in settimana hanno acquistato due giocatori, Delgado classe 2003, lo scorso anno al Lavello e Matteo Tarcinale , 19 anni dall’ Avellino.

La partita, comincia con i locali in attacco e al 5′ Corvino tira alto, al 10′ azione del Termoli,

e Hernandez tira fuori. Al 22′, azione dei rossoblù e Maldonado segna 1-0 per la propria squadra. Al 30′, Ripa realizza il 2-0 in favore dei locali, rossoblù in ottima forma , al 40′ , punizione di Maldonado ma la sfera termina fuori di poco. Finisce cosi, il primo tempo, con i rossoblù che vanno negli spogliatoi in vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, negli ospiti,esce Corcione ed entra Esposito, al 55′ tiro di Tordella che termina fuori, al 65′ esce Ripa ed entra Gonzalez ed al 70′ esce Tordella ed entra Tarcinale. Al 77′ , tiro di Mengani che colpisce il palo,al 80′ l’ arbitro assegna un rigore per il Termoli per fallo in area dei locali: lo batte Esposito che realizza il 2-1.

Finisce cosi, la partita con i rossoblù che vincono 2-1 e domenica affronteranno il Vastogirardi. Giocare alle 16.00 ci sembra un orario con questo caldo assurdo; si poteva giocare benissimo alle 17,00 o anche alle 18.00, infine del tutto insufficiente la prestazione dell’ arbitro.

Arnaldo Angiolillo